Donald Trump arremete contra Robert De Niro y lo tacha de «mentalmente inestable»

Los Ángeles (EEUU) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra Robert De Niro al llamarlo «enfermo y demente», después de que el actor de ‘El Padrino’ pidiera en un pódcast «deshacerse» del mandatario.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Trump calificó al intérprete de ser «mentalmente inestable» y cuestionó su inteligencia.

La reacción de Trump llegó después de que el actor de ‘Taxi Driver’ hablara abiertamente y de forma emocional sobre su descontento en torno al gobierno del presidente Trump y pidiera a los estadounidenses hacer algo para quitarle poder en las próximas elecciones intermedias.

«Trump es el enemigo de este país, no nos engañemos», dijo De Niro en el pódcast ‘The Best People’, de Nicolle Wallace, publicado el lunes.

«No nos engañemos. No se irá (del poder). Depende de nosotros deshacernos de él. Tenemos que asegurarnos… Tenemos que deshacernos de él. Va a arruinar el país. La gente tiene que movilizarse ahora y estar preparada para las elecciones intermedias», añadió el actor.

La respuesta de Trump no tardó en llegar y en la misma publicación arremetió contra las congresistas demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib, quienes el martes por la noche confrontaron al presidente durante el discurso del Estado de la Unión.

Omar gritó: «Has matado estadounidenses», durante una crítica contra los inmigrantes indocumentados, mientras que Tlaib preguntó por los archivos de Epstein, que quedaron fuera del discurso del presidente.

«(Omar y Tlaib) Deberían subirse a un barco con el obsesionado con Trump, Robert De Niro, otro enfermo y demente con, creo, un coeficiente intelectual extremadamente bajo, que no tiene ni idea de lo que hace o dice, ¡algo que es realmente CRIMINAL!», escribió Trump.

«Cuando lo vi romper a llorar anoche, como haría un niño, me di cuenta de que podría estar incluso más enfermo que la loca de Rosie O’Donnell, que ahora mismo está en Irlanda intentando averiguar cómo regresar a nuestro hermoso Estados Unidos» añadió.

De Niro ha mostrado pública y frecuentemente su rechazo a Trump desde su primer mandato 2017-2021, lo que le ha valido insultos del mandatario en diversas ocasiones. JS