Doña Patricia Cervantes invita a los hondureños a salir a votar

Tegucigalpa – Una señora de la tercera edad, es la primera en llegar hasta las instalaciones de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), para ejercer el sufragio este domingo.

Doña Patricia Cervantes, llegó desde las 5:30 de la mañana bien abrigada y con su bastón en mano se apostó a un lado de la puerta para ser la primera en ingresar al centro de votación.

Doña Patricia hizo una invitación a la juventud para que vayan a votar este domingo porque ellos «son los que van a disfrutar este gobierno».

“Yo vengo clara a votar por el presidente, el alcalde y los diputados, hay que salir a votar, hay que hacer democracia”, llamó.

Honduras elige este domingo a las nuevas autoridades que tomarán las riendas del país en los próximos cuatro años.

El Consejo Nacional Electoral ha habilitado a 6.4 millones de hondureños para que puedan ejercer el sufragio este domingo. IR