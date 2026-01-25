Don Winslow: «Trump es como un matón de patio, muy duro hasta que le partes la nariz»

Madrid – En abril de 2022, Don Winslow, uno de los grandes referentes de la novela negra contemporánea, anunció su retirada para dedicarse a hacer campaña contra Trump. Ahora regresa con seis novelas cortas agrupadas en un libro, ‘Resultado final’, que se publica en español el 28 de enero, pero eso no significa que haya tirado la toalla.

«Ha sido una experiencia dura, decepcionante, exasperante, pero seguimos en la lucha», dice a EFE el escritor neoyorquino, que ve a Trump como «un matón de patio de colegio»: «Muy duro hasta que le partes la nariz y sale corriendo a llamar a la profesora».

Autor de más de 25 novelas criminales, Winslow (1953) se hizo mundialmente famoso por su trilogía sobre el narcotráfico en la frontera sur de Estados Unidos, que empezó con ‘El poder del perro’ (2005) y siguió con ‘El cártel’ (2015) y ‘La frontera’ (2019).

Nieto y yerno de policía, trabajó como investigador privado y consultor de la policía en temas de narcotráfico. Todas sus novelas beben de una investigación en primera fila que a lo largo de más de dos décadas le han valido amenazas de muerte y le han dejado una huella profunda.

PREGUNTA.- Anunció su retirada para combatir a Trump y apoyar a los demócratas, pero se diría que no le salió muy bien.

RESPUESTA.- Hicimos lo que pudimos, pero los americanos decidieron que regresara, es una vergüenza y una desgracia. Esta semana nos ha puesto al borde del desastre, el hombre parece completamente desquiciado. Digamos que la experiencia fue dura y decepcionante, pero seguimos luchando. Nos han quitado mucho pero no nos lo quitarán todo.

P.- Supongo que se refiere a la actuación policial en Mineápolis. ¿Cree que le pasará factura internamente?

R.- Las encuestas dicen que una mayoría desaprueba su actuación, eso es esperanzador, pero la verdad es que no sé de qué se sorprende la gente, él ya nos dijo en 2015 lo que quería hacer y lo está haciendo.

P.- ¿Quizá haya una especie de adormecimiento generalizado?

R.- Sí, el caos constante produce fatiga, un efecto de cabeza de avestruz que se mete en la arena, pero es cada vez más difícil mantenerse en la ignorancia cuando ciudadanos estadounidenses están siendo asesinados a tiros en la calle por policías enmascarados. Espero que haya un despertar, llevamos más de diez años de caos sin fin.

P.- A nivel internacional, después de lo ocurrido en Venezuela, ¿no hay una sensación de que Trump es imparable, de que todo es posible?

R.- Esa sensación es parte del problema, porque cuando Europa ha empezado a plantarle cara en los últimos días en relación con Groenlandia, ¿qué ha hecho? Echarse atrás. Trump es como un matón de patio de colegio, muy duro hasta que le partes la nariz y sale corriendo a llamar a la profesora. No estoy aquí para dar consejos a Europa pero lo que debemos hacer como estadounidenses es levantarnos y decir no.

P.- ¿Por qué ha elegido la novela negra? ¿Qué le aporta? ¿Cuál es su visión del género?

R.- Empecé a leer a los grandes muy joven y me enamoré. No creo que el arte deba tener un significado político, pero la novela negra te da la posibilidad de representar a la clase baja, los marginados, la lucha del individuo contra la máquina y hacerlo desde la emoción.

P.- Ha dedicado más de 20 años de su vida a investigar el mundo del narcotráfico, ¿qué huella le ha dejado?

R.- Ante todo quiero dejar claro que no puedo compararme con los periodistas mexicanos, más de 200 han sido asesinados por cubrir estas historias, pero es cierto que 23 años dejan huella. Mucha gente con la que hablado está muerta.

Si le preguntas a mi mujer te diría que después de ‘El cártel’ entré en depresión. No sé si estoy de acuerdo, pero este trabajo te aísla, hay información de tu día a día que no puedes compartir.

Después de cada libro me he propuesto dejarlo. Y he roto la promesa. Cada mañana, lo primero que hago es leer cinco periódicos y esta misma mañana he visto publicada una historia sobre la extradición de tres líderes de un cártel a EEUU No he querido leerla. Ya está, ya terminé con ese mundo.

P.- ¿Cuál es la situación más peligrosa en la que se ha encontrado?

R.- No es algo de lo que suela hablar, por distintas razones. He recibido amenazas, tampoco es que me las haya tomado terriblemente en serio. Pero sí, he conducido, caminado o montado a caballo cada milla de esa frontera y hubo momentos un poco peligrosos en los que había que arrastrarse para evitar el fuego de los francotiradores.

P.- Hace unos meses se anunció que la última historia de su nuevo libro, ‘Colisión’, tendrá una adaptación cinematográfica producida y protagonizada por Jake Gyllenhall, pero ¿qué fue del proyecto de adaptación de la trilogía de ‘El poder del perro’ con Ridley Scott?

R.- Como tantos proyectos en Hollywood, no llegó a buen puerto, pero quizá pronto haya novedades al respecto. EFE