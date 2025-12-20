Dominica y Antigua agradecen a EEUU suspensión de restricciones de viaje a sus nacionales

Castries – Dominica y Antigua y Barbuda agradecieron este sábado a Estados Unidos por la suspensión de la proclamación que imponía restricciones parciales de viaje a los nacionales de esos dos países caribeños.

El primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, afirmó que, tras conversaciones con funcionarios estadounidenses de la Embajada en Barbados y del Departamento de Estado en Washington, se llegó a un acuerdo para suspender la orden anunciada el martes por el presidente, Donald Trump.

«Quisiera agradecer al Gobierno de Estados Unidos por comprender la situación y aceptar dejar de lado por el momento la proclamación. Es una buena noticia», declaró Skerrit.

En declaraciones a la radio estatal DBS Radio, señaló que su administración está preparada para «seguir trabajando con Estados Unidos y avanzando juntos como socios».

Por su parte, el embajador de Antigua y Barbuda en Estados Unidos, Ronald Sanders, explicó que la medida incluye visados de turismo, negocios, estudiantes y otras visas válidas emitidas por Estados Unidos.

«No se revocarán las visas existentes emitidas a ciudadanos de Antigua y Barbuda antes del 31 de diciembre de 2025», declaró.

Con respecto a las nuevas solicitudes de visado presentadas después del 1 de enero de 2026, indicó que «estas estarán sujetas a nuevos acuerdos que aún se están negociando con varios países del Caribe, incluyendo Antigua y Barbuda».

«Estos acuerdos se refieren específicamente a la recopilación de información biométrica de los titulares de pasaportes de Antigua y Barbuda para garantizar la plena compatibilidad con los sistemas de Estados Unidos», detalló.

La orden ejecutiva ahora suspendida incluyó a estos dos países caribeños por su programa de Ciudadanía por Inversión (CBI, en inglés) que, según Washington, no requiere residencia, lo que dificulta la verificación de antecedentes.

Sin embargo, Antigua y Barbuda y Dominica defendieron que habían hecho cambios en este programa y que habían mantenido conversaciones con Washington para adecuarlo a sus requerimientos.

Por ello, se mostraron sorprendidos con la decisión de Trump y anunciaron que iban a hablar con Washington para revertir la medida, como finalmente ha ocurrido.

La decisión adoptada por Trump ampliaba a 19 los países que están sujetos a una prohibición total de viajes a EE. UU., y a 19 los que enfrentan restricciones parciales.

«Las restricciones y limitaciones impuestas por esta proclamación son, a mi juicio, necesarias para impedir la entrada o admisión de nacionales extranjeros sobre los cuales el Gobierno de EE.UU. carece de información suficiente para evaluar los riesgos que representan para el país», expuso la orden. EFE