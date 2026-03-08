Domingo cálido en mayor parte del territorio nacional, según pronóstico de Cenaos

Tegucigalpa – De acuerdo al pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), este domingo predominarán las temperaturas cálidas en la mayor parte del territorio nacional, con mínimas probabilidades de lluvias en algunas regiones.

Así lo indicó este sábado el pronosticador de turno, Will Ochoa, quien detalló que para este día se esperan máximas de 38 grados en el sur de Honduras.

Continúan las condiciones mayormente secas y cálidas sobre el territorio nacional, acentuó.

Sin embargo, el viento del este transportará humedad proveniente desde el mar Caribe al país, generando precipitaciones débiles muy aisladas en sectores del oriente y norte, agregó.

Asimismo, por la tarde la brisa del Pacífico producirá lluvias y chubascos débiles y aislados sobre el suroccidente.

Resumió que las condiciones cálidas son propicias para actividades de turismo y de faena.

El oleaje en ambas costas se mantendrá entre uno y tres pies de altura, refirió. (RO)