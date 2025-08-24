Domingo cálido con precipitaciones en Honduras por paso de onda tropical

Tegucigalpa – Para este domingo se pronostica temperaturas cálidas con probabilidad de precipitaciones en diversas intensidades en la mayor parte del territorio hondureño, comunicó el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Estas condiciones climáticas son generadas por el transporte de humedad proveniente del mar Caribe y del Océano Pacífico sobre el territorio nacional a causa del paso de una onda tropical.

Cenaos detalló que en horas de la tarde, una onda tropical generará lluvias y chubascos débiles a ocasionalmente moderados y dispersos en la región oriental.

Igualmente, informó que habrá presencia del polvo del Sahara en concentraciones inferiores a los 35 microgramos por metro cúbico.

La temperatura máxima en el departamento de Atlántida será de 31 grados Celsius, 36 en Choluteca, 31 en Colón, 31 en Comayagua, 30 en Copán, 33 en Cortés, 29 en El Paraíso y Francisco Morazán, 30 en Gracias a Dios, 23 en Intibucá y 31 en Islas de la Bahía.

Asimismo, se registrará temperatura máxima de 30 grados Celsius en La Paz, 30 en Lempira, 26 en Ocotepeque, 32 en Olancho y Santa Bárbara, 36 en Valle y Yoro. AG