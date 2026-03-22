Domingo cálido con poca probabilidad de lluvias, según Cenaos

Tegucigalpa – Condiciones mayormente secas prevalecerán sobre el territorio nacional durante este domingo.

Así lo confirmó el pronosticador de turno del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Luis Fonseca.

Sin embargo, el viento del noreste estará transportando humedad desde el mar Caribe, produciendo precipitaciones débiles y muy aisladas en las regiones del norte y noroccidente.

Continuarán las temperaturas frescas al amanecer y altas temperaturas durante el día, acotó.

Para este domingo se esperan temperaturas máximas de 38 grados en el sur de Honduras.

Entre tanto, la temperatura más baja se registró al amanecer en el departamento de Intibucá donde descendió a 10 grados. (RO)