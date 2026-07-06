Dolor y consternación en la morgue sampedrana por víctimas del accidente de autobús en Yoro

San Pedro Sula-Escenas de profundo dolor se viven en la morgue de San Pedro Sula, norte de Honduras, donde familiares de las víctimas mortales del accidente de autobús ocurrido en el departamento de Yoro llegaron para retirar los cuerpos de sus seres queridos.

Los fallecidos responden a los nombres de Santos Luciano Rivera Zeron (45), Delmis Suyapa Ramos Palma (28), Delmis Milagro Tome Ramos (5) y José Manuel Hernández Martínez.

Los dolientes realizan los trámites legales correspondientes para reclamar los cadáveres, mientras enfrentan el difícil momento de despedir a sus familiares.

Tras completar el proceso de identificación y entrega de los cuerpos, las familias iniciarán el traslado hacia sus comunidades de origen para llevar a cabo los velatorios y brindarles cristiana sepultura, acompañados por amigos y allegados.

Los familiares de las víctimas piden fortaleza para afrontar esta irreparable pérdida y las autoridades continuar con las investigaciones para esclarecer las causas del fatal accidente. IR