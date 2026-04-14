Dolor e indignación en Colón por muerte de niño tras ataque de perros pitbull

Tegucigalpa- La comunidad de Nueva Masicales, en el municipio de Sabá, departamento de Colón, en las últimas horas fue testigo de un silencio indignación y tristeza, y no es para menos la comunidad llora la muerte del pequeño Eduar Josimar Velázquez, de apenas seis años, quien falleció tras ser atacado por dos perros, presuntamente de raza pitbull, cuando caminaba hacia la casa de su abuela.

La tragedia en Colón, con la lamentable muerte de Eduar reabre el debate sobre control animal.

Según relatos de vecinos el hecho ocurrió a escasos metros de su vivienda, en un trayecto cotidiano que nunca debió representar peligro, el niño había salido por el portón de su casa cuando fue interceptado por los animales, que deambulaban sueltos por la zona. Sus gritos de auxilio alertaron a residentes cercanos, quienes corrieron para socorrerlo.

No obstante, aunque lograron rescatarlo y trasladarlo de emergencia a un centro asistencial, las heridas resultaron fatales. Horas después, la noticia de su fallecimiento se confirmó, dejando a una familia sumida en el dolor.

El padre del menor, sin contener el llanto exigió justicia. “Que se haga justicia, por favor. Que no quede impune”, clamó entre sollozos, reflejando el sentimiento de impotencia que hoy embarga a su familia.

En medio de su dolor, también señaló lo que considera una causa evitable: la falta de control sobre animales considerados de alto riesgo que circulan libremente en la comunidad.

La indignación en Nueva Masicales crece con el paso de las horas. Hasta el momento, no se ha localizado al propietario de los perros involucrados en el ataque, lo que ha intensificado el reclamo colectivo de justicia y responsabilidad.

La tragedia ha reabierto un debate urgente en Honduras sobre la tenencia responsable de animales y la necesidad de normativas más estrictas que garanticen la seguridad de la población, especialmente de los más vulnerables.LB