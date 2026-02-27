Doctora Ramírez exige plan integral inmediato para atacar mora quirúrgica

Tegucigalpa – La doctora y exdiputada, Claudia Ramírez, advirtió que la alta mora quirúrgica continúa afectando a miles de pacientes en el país y que, hasta el momento, no se conoce un plan integral que detalle cómo se reducirá esta problemática, pese a la declaratoria de emergencia en el sistema sanitario.

– La mora quirúrgica sigue “con nombres y apellidos” y urge al presidente Asfura y su equipo a actuar de inmediato.

– El presidente Asfura prometió que a finales de marzo habrá resultados con respecto a la intervención en salud.

Ramírez señaló que las listas de espera “ya tienen nombre y apellido” y que la salud de los pacientes no puede seguir postergándose. “La enfermedad no anda esperando. Estos pacientes necesitan su operación para ayer”, expresó, subrayando la urgencia de intervenciones quirúrgicas pendientes.

La galena enfatizó que su postura no busca responsabilizar a un gobierno en particular, sino visibilizar la situación real que enfrentan quienes requieren atención médica. “Algunos dicen que hay que dar tiempo, pero la enfermedad no espera. Los pacientes necesitan atención inmediata”, manifestó.

En ese sentido, hizo un llamado al presidente Nasry Asfura para que, como parte de la emergencia declarada en salud, se inicien de inmediato acciones concretas, comenzando por el Hospital Escuela, uno de los centros asistenciales con mayor demanda quirúrgica en el país. “Nosotros como médicos sabemos que las intervenciones deberían ser ya”, apuntó.

Asimismo, cuestionó que aún no exista claridad sobre el recurso humano necesario, los insumos, medicamentos y el equipo técnico que se requerirá para disminuir la lista de pacientes en espera. A su juicio, sin una planificación detallada y transparente será difícil reducir de manera efectiva la mora quirúrgica.

Ramírez recordó que uno de los argumentos centrales para declarar la emergencia en salud fue precisamente el alto número de cirugías pendientes.

En ese contexto, algunos expertos remarcan que el propio mandatario encabeza la Secretaría de Salud y que no se ha nombrado un ministro, sino únicamente dos viceministros, decisión que según algunos especialistas, no sería la más adecuada dada la complejidad de la institución.

Finalmente, reiteró su invitación a las autoridades a intervenir de forma inmediata y coordinada el sistema hospitalario, priorizando a los pacientes que llevan meses, e incluso años, esperando una operación. LB