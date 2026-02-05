Doctora Figueroa denuncia que Eliud Girón aparece de la noche a la mañana haciendo guardias en Hospital San Felipe

Tegucigalpa – La doctora Suyapa Figueroa denunció este jueves que de la noche a la mañana el exdiputado de Libre, Marco Eliud Girón, apareció haciendo guardias en el Hospital San Felipe de la capital hondureña.

Así reaccionó la también exdiputada en torno a jugosos salarios y nombramiento de acuerdos que se otorgaron sin seguir el debido proceso en los estertores del gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

“Es un descaro por parte de las autoridades salientes de la Secretaría de Salud, el otorgarse plazas sin haber llevado el proceso de concurso y sin haber tenido los méritos, que obviamente son los méritos que ya todos conocemos para tener acceso a una plaza”, reprochó.

La galena Figueroa reveló que el doctor Marco Eliud Girón ahora aparece haciendo guardias en el Hospital San Felipe, igualmente el doctor Bryan Erazo que adquirió otra plaza y lo mismo con la exministra de Salud, Carla Paredes.

Enfatizó que “todas estas situaciones deberían investigarse. Es vergonzoso lo que han hecho y esto deja un mal precedente. Habrá que investigar también la participación de la doctora Nersa Paz porque ella fungía como autoridad y es quien firma esos acuerdos”.

Sobre el caso específico del doctor Marco Eliud Girón, refirió que “no sé si el de él es traslado o una plaza nueva, la verdad todo esto debe investigarse”.

“Es lamentable el precedente que está dejando tan terrible el gobierno anterior en donde vemos como claramente el pueblo hondureño puede darse cuenta que solamente fueron personas aprovecharse del puesto que tenían, pero que dejaron la situación de salud igual o peor de la que fue heredada con el gobierno de Juan Orlando Hernández”, concluyó. JS