Doctora Figueroa cuestiona tercerización de servicios y alerta privatización del derecho a la salud

Tegucigalpa – La extitular del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, es urgente la intervención de una vez por todas en sistema sanitario público para tratar el colapso que victimiza a miles de pacientes todos los días.

– Es urgente atención oportuna al colapso en el sistema sanitario, dijo.

Retrató como precaria la situación que atraviesa el Hospital Escuela, ya que ha sido desatendida en materia presupuestaria. Adicionó que existe una mala distribución del personal en este nosocomio capitalino, en vista que de 1 mil 500 millones de lempiras para el pago de planillas, apenas 500 millones es para personal estrictamente médico y de enfermería.

“Mucho de este personal es supernumerario o está contratado por situaciones estrictamente políticas y de clientelismo político, y no necesariamente para la atención de los pacientes”, dijo.

Señaló que todos los gobiernos acusan a sus predecesores de corrupción. Para el caso se habla de 64 millones de lempiras en medicamentos que no se sabe qué rumbo tomó. “Ahí hay dos problemas graves, la corrupción que es en todos los gobiernos y la contratación de personal supernumerario que sirve solamente para clientelismo político, y parece es obligatorio en todos los gobiernos que asumen”.

Analizó que se trata de una cadena de eventos y el hecho de que solamente se enfoque en la mora quirúrgica es una pérdida de visión porque es una pequeña manifestación de lo colapsado que está el sistema sanitario.

Figueroa manifestó que se necesita inyección de presupuesto, pero bajo un estudio de costos. “Necesitamos transparencia, que nos digan cuánto cuesta un catéter que se utiliza en el hospital público y cuánto es el costo en la institución donde se compra”, indicó.

La también exdiputada cuestionó que se pretendan tercerizar servicios en el sistema público y tampoco se puede privatizar el derecho a la salud.

Remarcó que la corrupción sigue siendo el principal problema a enfrentar en el sistema sanitario.

“Estas instituciones van a seguir quedando en deuda y no es solución agarrar dos mil cirugías y repartirlas al sistema privado cuando el sistema público es mucho más grande, tiene más quirófanos y lo que debería suceder es que paguemos puntualmente al personal, compremos y demos mantenimiento al equipo que tenemos ya en función y obviamente que se destine con transparencia los fondos para compras”, esbozó. JS