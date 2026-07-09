Doctor Villafranca recuerda que “la vacunación es el arma más efectiva para prevenir el sarampión»

Tegucigalpa – Ante el aumento de la preocupación por los casos de sarampión, el doctor Mario Noé Villafranca hizo un llamado a la población a reforzar las medidas de prevención, destacando que la vacunación es la herramienta más eficaz para evitar la enfermedad y sus complicaciones.

El doctor Villafranca afirmó que la principal medida para prevenir el sarampión es la aplicación de la vacuna triple vírica (MMR), la cual debe administrarse en dos dosis: la primera al cumplir un año de edad y la segunda entre los 18 meses y los 4 años.

Explicó que la primera dosis ofrece una eficacia del 95 %, mientras que con el refuerzo la protección alcanza el 99 %, por lo que calificó la vacunación como «el arma más efectiva» para prevenir esta enfermedad altamente contagiosa.

Además de la inmunización, recomendó mantener medidas de prevención como el lavado frecuente de manos con agua y jabón y el uso de mascarilla N95, especialmente en personas con tos o síntomas respiratorios, para reducir el riesgo de propagación del virus.

El especialista también hizo un llamado a los adultos mayores y a cualquier persona que tenga dudas sobre su estado de vacunación. Señaló que quienes nacieron antes de 1957 y no están seguros de haber padecido la enfermedad o de haber sido vacunados deben consultar y considerar la aplicación de la vacuna.

Finalmente, Villafranca exhortó a toda la población a protegerse mediante la vacunación e instó al Gobierno a intensificar las jornadas de inmunización para prevenir nuevos casos de sarampión y evitar brotes en el país. LB