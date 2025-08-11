Doctor Umaña reitera llamado a vacunar para prevenir tosferina

Tegucigalpa – El doctor Carlos Umaña advirtió este lunes sobre un preocupante brote de tos ferina en Honduras, con al menos 44 casos confirmados y cuatro muertes registradas, instando a la población a reforzar la vacunación infantil para prevenir más contagios.

Umaña, recordó que la tosferina es una enfermedad bacteriana que estaba prácticamente erradicada en el país gracias a la alta cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI); pero ahora ha resurgido debido a la disminución de la cobertura de vacunación, que actualmente se sitúa entre el 60 y 65 %.

“Queremos alertar a la población porque andan un montón de antivacunas haciendo una campaña para que no lleve a sus niños a vacunar. La tos ferina no se cura con zacate de limón, hierbabuena, jengibre u otras hierbas. Es una enfermedad bacteriana, potencialmente grave y mortal, que se previene con la vacuna”, subrayó el médico.

Explicó que, tanto en niños como en adultos, la tos ferina provoca una tos severa e insistente, que puede derivar en complicaciones respiratorias graves. Recalcó que la posibilidad de contagio se reduce prácticamente a cero si se cuenta con el esquema de vacunación completo.

El galeno recordó que la Secretaría de Salud ya ha confirmado cuatro fallecimientos por esta causa, por lo que urgió a padres y madres a acudir cuanto antes a los centros de salud. Lo que le sugiero a la población es que lleve a sus niños a vacunar. concluyó.LB