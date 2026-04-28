Doctor Umaña recomienda uso de mascarilla ante mala calidad del aire y altas temperaturas

Tegucigalpa – El doctor Carlos Umaña recomendó a todas las personas vulnerables usar mascarilla ante la mala calidad del aire y las altas temperaturas.

El galeno recomendó el uso de mascarilla especialmente a hondureños que son asmáticos o que padecen de bronquitis crónica o rinitis alérgica.

Expuso que la calidad del aire es mala en estos momentos y se proyectan altas temperaturas durante toda la semana.

Atención hondureños que son asmáticos,bronquitis crónica, rinitis alérgica.

Hondureños que se exponen hacer ejercicio al aire libre. pic.twitter.com/xrO2BrS5yd — Carlos Umaña . firmes y dignos (@drcumana) April 28, 2026

Muchos hondureños podrían ser víctimas de un golpe de calor ante las temperaturas y la mala calidad del aire, dijo.

Explicó que los síntomas del golpe de calor son: dolor de cabeza, náuseas y enrojecimiento de la piel.

Ante cualquier síntoma se debe acudir de inmediato a un centro de atención médica, recomendó.

La densa capa de humo que cubre la capital de Tegucigalpa y en general el departamento de Francisco Morazán, producto de los múltiples incendios forestales, mantiene preocupados a los médicos porque se están incrementando las enfermedades respiratorias y de la vista.

Evitar las actividades al aire libre y la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad, es decir, entre las 10:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, son las principales recomendaciones de los expertos que también exhortan a mantener una adecuada hidratación. (RO)