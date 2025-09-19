Doctor Umaña pide otra comisión en Sesal con verdaderos interlocutores

Tegucigalpa – El jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) y médico, Carlos Umaña alertó este viernes la escalada en el conflicto sanitario protagonizado por enfermeras y la Secretaría de Salud (Sesal), por lo que señaló que los actuales interlocutores tendrá que ser cambiados.

“El conflicto con el gremio de enfermeras por parte de la Sesal que obstinadamente pretende hacer lo que ellas desean y no transigir y no dialogar de una manera adecuada escala hoy a situaciones nunca antes vistas con este gobierno de la república”, dijo el parlamentario.

Umaña señaló que las amenazas de que a partir de hoy se harán las audiencias de descargo, que teóricamente estaban suspendidas y que serán ejecutadas este día.

“Nadie en su sano juicio va a permitir que se despida a un compañero de trabajo y mucho menos que se deduzca el salario por los días que han estado en las asambleas porque eso es atentatorio contra los derechos que el mismo partido de gobierno enseñó a la población que había que pelear en las calles cuando los movimientos son justos, y este lo es”, refirió.

Para Umaña, la SESAL ha fallado, en tal sentido, el diputado invitó a la presidenta Xiomara Castro que nombre otra comisión, con verdaderos interlocutores y capacidad de resolución.

Agregó que si no se cambia de representantes, “esta situación la próxima semana va terminar con acciones más contundentes por parte de las enfermeras y el pagano del asunto serán los pacientes”, lamentó. VC