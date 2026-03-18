Doctor Umaña pide no cancelar laboratorio molecular y propone auditorías al proyecto estatal

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal y médico, Carlos Umaña, recomendó al Gobierno de la República de Honduras no eliminar el proyecto del Laboratorio Molecular, una iniciativa que permitiría la fabricación de medicamentos del cuadro básico en el país.

– El presidente Asfura ha reiterado que el país no está para producir medicamentos cuando ni siquiera puede atender otros problemas primarios en la red sanitaria nacional.

Umaña a través de su cuenta de X, sugirió que, en lugar de cancelar la obra, se realicen auditorías exhaustivas, así como posibles cambios de sede u otras medidas, con el fin de garantizar que los fondos hayan sido ejecutados con transparencia.

“Debemos pasar al siguiente nivel que nos dé calidad con costos más bajos y que además genere fuentes de trabajo para profesionales de la farmacia altamente calificados”, expresó.

Las declaraciones del congresista surgen luego de que el presidente, Asfura, confirmara que Honduras no continuará con la construcción del Laboratorio Nacional de Moléculas Biológicas, Genética y Prototipos de Salud, impulsado durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro. Según la mandataria, el proyecto “no tiene sensatez” y los recursos deberían destinarse directamente a la atención en salud.

El laboratorio tenía un costo estimado de 150 millones de dólares, de los cuales 75.9 millones provenían de fondos nacionales, mientras que el resto sería financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica.

Expertos del sector salud coinciden con Umaña en que un laboratorio estatal permitiría verificar la calidad de los medicamentos —incluyendo pastillas, jarabes e inyecciones— asegurando que cumplan con estándares de bioseguridad y contengan los componentes adecuados. Además, destacan que la instalación facilitaría la producción local de varios fármacos esenciales, lo que podría reducir costos y fortalecer el sistema sanitario nacional.LB