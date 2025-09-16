Doctor Umaña pide a la presidenta Castro que ANEEAH intermedie con otros locutores del gobierno para solventar conflicto

San Pedro Sula – El doctor Carlos Umaña pidió este martes a la presidenta Xiomara Castro que cite a la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH) con otros interlocutores del gobierno para resolver el conflicto en la secretaría de Salud.

Señaló que el diálogo de la ANEEAH con la ministra de Salud, Carla Paredes, está roto y la situación se ha ido complicando gradualmente.

Umaña agregó que también ha ido escalando las medidas de presión y que la ciudadanía será quien pague las consecuencias.

“A veces las estrategias deben cambiar en beneficio de muchos. Piénselo bien….”, indicó el también jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH).

Más temprano, la ministra Paredes acusó al presidente de la ANEEAH, Josué Paredes, de chantajista para lograr sus objetivos. AG