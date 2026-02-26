Doctor Umaña llama a padres de familia a vacunar a sus hijos y eviten más muertes por tosferina

Tegucigalpa- El diputado liberal y médico de profesión, Carlos Umaña, hizo un llamado urgente a los padres de familia para que vacunen a sus hijos, luego que la Secretaría de Salud confirmara la muerte de tres niños por tosferina en lo que va del año.

Según la información oficial, actualmente se registran alrededor de 80 casos sospechosos, de los cuales 40 han dado positivo, además de tres fallecimientos. La mayoría de los afectados son menores de un año. Las autoridades sanitarias también admitieron que ha habido un incremento de casos por esta enfermedad a nivel nacional.

Umaña recordó que la tosferina es una enfermedad completamente prevenible mediante vacunación y que prácticamente había sido eliminada en Honduras gracias a un programa nacional que mantenía coberturas superiores al 90 %.

“Hoy ese porcentaje es inferior al 80 % y tenemos la posibilidad de un brote que traerá posibles fallecimientos”, advirtió el congresista, quien subrayó la urgencia de que los padres de familia acudan a los centros de salud.

El parlamentario enfatizó que la vacuna es completamente segura y gratuita, y reiteró que no existe evidencia científica que relacione las vacunas, antiguas o actuales, con enfermedades o trastornos del espectro autista.

“No permita que su niño muera por una enfermedad inmunoprevenible”, expresó de manera enfática, al tiempo que insistió en la importancia de recuperar las coberturas de vacunación para evitar más pérdidas humanas.

Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica ante el aumento de casos y no descartan que la cifra pueda incrementarse si no se refuerzan las jornadas de inmunización en todo el país.LB