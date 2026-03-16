Doctor Umaña finaliza etapa de empleado del IHSS y promete luchar desde el Congreso por servicios de calidad

Tegucigalpa – El médico y diputado, Carlos Umaña, anunció este lunes la culminación de su etapa como empleado del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y prometió desde el Congreso Nacional luchar por servicios de calidad.

“Con profunda emoción hoy he culminado mi vida como empleado del @ihss hice entrega de mi carnet institucional a la Lic. Daysi López de la administración regional”, indicó el parlamentario a través de sus redes sociales.

Con profunda emoción hoy he culminado mi vida como empleado del @ihss hice entrega de mi carnet institucional a la Lic. Daysi Lopez de la administración regional.



Me voy con la sensación del deber cumplido como Médico despues de 28 años de servicio,traté siempre de poner de… pic.twitter.com/HQ6583WTaM — Carlos Umaña . firmes y dignos (@drcumana) March 16, 2026

Me voy con la sensación del deber cumplido como médico después de 28 años de servicio, traté siempre de poner de primero al derechohabiente, al recurso humano y administración.

Desde el @hn_congreso buscaré siempre que el IHSS salga adelante y brinden servicios de calidad, dijo el también médico.

No obstante, consideró que para lograr este objetivo se requiere de mucha voluntad política.

El IHSS se encuentra sumergido en una crisis con una alta mora quirúrgica, falta de medicamentos y prolongados espacios en el otorgamiento de citas. (RO)