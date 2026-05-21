Doctor Umaña alerta sobre sarampión “este virus es el más contagioso de los existentes»

Tegucigalpa – Luego que la Secretaría de Salud (Sesal), confirmó oficialmente este jueves el primer caso de sarampión en el país en casi tres décadas, el médico y diputado, Carlos Umaña, hizo un llamado urgente a la población, recordando que Honduras no registraba un solo caso de esta enfermedad desde 1997.

– Umaña enfatizó que el país necesita reaccionar de inmediato manteniendo una cobertura de vacunación con la vacuna SRP (Sarampión, Rubeola y Parotiditis) superior al 95%.

-«Créanme, si tenemos un brote, en especial los adolescentes y adultos tienen un riesgo de encefalitis importante (inflamación del cerebro)», remarcó el galeno.

El galeno resaltó que se trata de un paciente que se contaminó en otro país e ingresó al territorio nacional por la zona de occidente, por lo que instó a no bajar la guardia debido a la peligrosidad y el agresivo diseño de transmisión de este patógeno.

«Este virus es el más contagioso de los existentes», advirtió el doctor Umaña, explicando las razones científicas por las cuales el sarampión representa una amenaza epidemiológica tan alta.

El galeno planteo la interrogante ¿Por qué es tan peligroso? Para dar respuesta explicó los indicadores clave de contagio.

Para comprender la magnitud del riesgo, el médico detalló tres factores críticos que hacen del sarampión un virus de cuidado: El poder del $R_0$ (Número Básico de Reproducción): El sarampión tiene un $R_0$ de 12 a 18. Esto significa que una sola persona infectada puede contagiar directamente a un promedio de 12 a 18 personas susceptibles en una población que no esté vacunada.

Transmisión aérea extrema: El virus se propaga por gotitas microscópicas suspendidas en el aire. Estas partículas pueden flotar y permanecer activas, infectando a alguien en una habitación hasta dos horas después de que el enfermo se haya retirado del lugar, prosiguió el especialista.

También explicó que el contagio es invisible; el periodo de transmisibilidad comienza 4 días antes y dura hasta 4 días después de la aparición del exantema (las ronchas en la piel).

Esto facilita que el portador contagie a decenas de personas antes de saber que está enfermo. Llamado urgente a la vacunación para evitar brotes graves ante el ingreso del paciente por la zona occidental, el doctor Umaña enfatizó que el resto del país necesita reaccionar de inmediato manteniendo una cobertura de vacunación con la vacuna SRP (Sarampión, Rubeola y Parotiditis) superior al 95%.

Fuerte advertencia

El especialista lanzó una dura advertencia sobre las consecuencias de un brote descontrolado: «Créanme, si tenemos un brote, en especial los adolescentes y adultos tienen un riesgo de encefalitis importante (inflamación del cerebro)».

En ese sentido la recomendación a la población de parte del galeno es clara acudir ya a su centro de salud: Lleve a vacunar a los niños y adolescentes para completar sus esquemas.

Asimismo, indicó que si la persona va a viajar: Se recomienda encarecidamente vacunarse antes de salir del país. Aunque no es un requisito obligatorio de viaje, es una medida vital de prevención.

Umaña puntualizó recordando que las vacunas del sistema público son seguras, gratuitas y se aclara que la dosis contra el sarampión no forma parte de la vacuna hexavalente, por lo que debe solicitarse específicamente como SRP.LB