Doctor Cosenza recomienda a las embarazadas vacunarse contra la tos ferina

Tegucigalpa – El diputado y exviceministro de Salud, Roberto Cosenza, recomendó a las mujeres embarazadas se apliquen la vacuna contra la tos ferina para proteger a sus hijos.

Señaló que si la madre en su estado gestacional se aplica la vacuna contra la tos ferina, permite que su hijo esté protegido los primeros dos meses de vida.

“Al aplicarle a la madre la vacuna contra la tos ferina, esto transmite la inmunidad, defensas que necesita tener el niño en los primeros dos meses”, explicó el doctor.

Cosenza indicó que la madre debe tener un control estricto sobre su hijo y llevarlo a un doctor pediatra en el caso de presentar el primer síntoma de esta enfermedad.

Detalló que los síntomas de la enfermedad son fiebre, dificultad para respirar, tos, secreciones nasales, y esto está disfrazado como un resfriado común.

La Secretaría de Salud contabiliza la muerte de 10 niños por tos ferina. AG