Docentes se toman la Departamental de Educación en Roatán exigiendo cese a los despidos

Tegucigalpa- En una acción de protesta que inició desde horas de la noche del jueves, miembros del sindicato de educación y docentes afectados se tomaron las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación, de Roatán, Islas de la Bahía denunciando despidos injustificados y exigiendo el respeto a sus acuerdos de nombramiento.

El portón principal de la institución permanece cerrado y custodiado por los manifestantes, quienes colocaron el Pabellón Nacional como símbolo de su lucha por el respeto a la legalidad y sus derechos laborales.

Según las declaraciones brindadas en el lugar, un total de seis docentes han sido cesados de sus cargos, a pesar de contar con acuerdos de nombramiento vigentes. La profesora Berta Cardona, una de las afectadas, expresó su indignación ante la situación.

«Tengo un acuerdo de nombramiento y fui cancelada. Estamos pidiendo que nos reincorporen a nuestro trabajo y que cesen los despidos. No les interesa nuestro empleo, a pesar de que tenemos familias que dependen de nosotros», manifestó Cardona.

La toma es indefinida hasta recibir una respuesta de las autoridades centrales o departamentales, anotaron los quejosos.

Hasta el momento, las autoridades de la Dirección Departamental no han emitido un comunicado oficial respecto a las razones de estas cancelaciones, manteniendo el clima de incertidumbre entre el gremio magisterial de la zona insular, confirmó la maestra Cardona.LB