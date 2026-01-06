Docentes protestan por falta de pago de diciembre y vacaciones

Tegucigalpa – Un grupo de docentes realizó una protesta en el puente sobre el río Danto de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, exigiendo que se les pague el salario del mes de diciembre y las vacaciones.

Según los docentes el 60 % de los maestros no les han cancelado el salario de diciembre y tampoco el pago de las vacaciones.

Señalaron que las autoridades de Finanzas les informaron que no había dinero para realizar el pago.

“Esperemos que no dejen esta deuda a las nuevas autoridades, la presidenta no debe de hacer la del pato, debe de irse con la frente en alto, ella al magisterio lo ha tratado bien, se gastaron el dinero en pago de bonos, por eso exigimos que hagan hasta lo imposible para que hagan el pago correspondiente”, afirmaron los docentes.

Según se informó, departamento en departamento se van a ir sumando a las manifestaciones hasta que las autoridades realicen los pagos correspondientes. IR