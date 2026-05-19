Docentes protestan en Finanzas por retraso en aumento salarial

Tegucigalpa- La dirigente magisterial Julia Yáñez informó que docentes realizarán un plantón frente a la Secretaría de Finanzas para exigir el cumplimiento del aumento salarial aprobado para el gremio.

Yáñez cuestionó que, pese a existir un decreto ya publicado en el diario oficial La Gaceta, los maestros continúan sin recibir el ajuste salarial desde febrero de 2025.

“El magisterio necesita que se cumpla este decreto”, expresó la dirigente.

Además, denunció que los docentes son afectados por la sobrecarga administrativa y financiera dentro de la Secretaría de Educación.

Por este motivo, pidió una depuración de nombramientos y criticó las llamadas “asistencias técnicas”, mientras los maestros que imparten clases continúan esperando el aumento.

“Nos están dejando a los profesores que sí estamos frente a alumnos sin este aumento”, reclamó.

La representante magisterial también señaló que muchos docentes deben cubrir gastos básicos en las aulas con sus propios salarios, incluyendo materiales educativos y apoyo alimenticio para estudiantes.

“Nosotros educamos a los hijos de los pobres en este país”, manifestó.

Los docentes advirtieron que permanecerán en protesta hasta ser atendidos por las autoridades de Finanzas y recibir una respuesta concreta sobre el pago pendiente. AD