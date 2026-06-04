Docentes PROHECO mantienen protesta en Choluteca pese a acuerdo de diálogo

Choluteca- Docentes del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) realizaron una toma en la carretera que conduce hacia San Lorenzo, en el departamento de Choluteca, para continuar con las exigencias al Gobierno por el pago del reajuste salarial y los retroactivos pendientes.

“Lo que estamos luchando ya es por un decreto que es ley, que es el 062, donde ordena que se haga el reajuste salarial. Los congresistas votaron a favor y nosotros queremos que se haga efectivo”, expresó una docente participante en la protesta.

-Representantes de la dirigencia magisterial informaron que alcanzaron un acuerdo con el Gobierno para instalar una mesa de diálogo el martes.

Los manifestantes solicitan el pago del aumento correspondiente al mes de junio, así como los retroactivos de mayo y del décimo cuarto mes.

Los docentes indicaron que, pese a la protesta, se permitió el paso de ambulancias y personas con emergencias médicas.

También manifestaron que el incremento en el costo de la canasta básica y los combustibles ha agravado la situación económica del gremio.

Hasta el momento, los maestros continúan a la espera de una respuesta oficial de las autoridades sobre la fecha en que se hará efectivo el reajuste salarial reclamado. AD