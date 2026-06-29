Docentes mantienen toma en las instalaciones del Instituto Central y suspenden clases

Tegucigalpa- Las instalaciones del Instituto Central Vicente Cáceres permanecen tomadas este lunes por docentes afiliados al Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (COPRUMH) y al Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH), quienes exigen a la Dirección Departamental de Educación el nombramiento definitivo de un director para el centro educativo.

Los manifestantes señalaron que rechazan la permanencia de autoridades interinas y demandan el respeto a los derechos laborales del personal docente y administrativo.

«Exigimos a la Dirección Departamental que nombre de una vez por todas a un director permanente y no de forma interina como ocurre actualmente. También exigimos respeto a los derechos de todos los docentes, ya que se han cometido abusos por parte de la actual directora, entre ellos el despido de tres maestros sin seguir el debido procedimiento, pese a contar con acuerdos permanentes de varios años. Eso no lo vamos a permitir», expresó uno de los docentes que participa en la protesta.

Los educadores informaron que, debido a la toma, alrededor de 3 mil estudiantes no recibirán clases este lunes. Además, hicieron un llamado a los padres de familia para que no envíen a sus hijos al centro educativo mientras continúe la medida de presión.

«La toma seguirá hasta que la Secretaría de Educación escuche nuestras demandas y dé una respuesta concreta», manifestó otra de las maestras participantes.

Hasta el momento, las autoridades de la Secretaría de Educación no se han pronunciado sobre las denuncias formuladas por el personal docente ni sobre las acciones que se adoptarán para resolver el conflicto.LB