Docentes están a la espera del pago salarial de enero

Tegucigalpa – El dirigente magisterial, Gerardo Solano reclamó este jueves que el gremio docente sigue a la espera del pago salarial de enero.

“Hoy tenemos 29 del mes, vamos a entrar a un nuevo año escolar a partir del lunes y todavía no se ha acreditado el paso del mes de enero al magisterio nacional”, indicó. El sector privado recibe el pago salarial los días 20 de cada mes.

Solano refirió que los retrasos en el pago salarial complican la situación de los docentes, pues muchos deben trasladarse a sus centros laborales, además deben comprar materiales que usarán en su labor.

“Entendemos el proceso detrás de la transición y la situación económica del país, pero en este momento deberíamos ver de qué manera se agiliza este proceso para establecer el pago al magisterio nacional”, exhortó. VC