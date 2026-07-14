Docentes enfrentan grave situación de violencia que los expone al riesgo del desplazamiento forzado: Conadeh

Tegucigalpa– El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) expuso hoy la grave situación de violencia que enfrentan personas ligados al gremio magisterial en Honduras que, entre el 2016 y el 2025, presentaron 553 quejas en las que manifestaron estar en riesgo o ser víctimas de desplazamiento forzado interno.

–553 docentes denunciaron estar en riesgo o ser víctima de desplazamiento forzado entre 2016 y 2025. Son el tercer grupo más afectado en el país. 5 de cada 100 quejas atendidas por el Conadeh por este fenómeno son de docentes. El 68% de los docentes que denunciaron el hecho son mujeres.

La Coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes explicó que de cada 100 casos que atiende este ente estatal, cinco corresponden a docentes. Los maestros son el tercer perfil de las víctimas de desplazamiento forzado interno, solo superados por amas de casa y comerciantes.

Indicó que docentes de primaria, secundaria y educación superior están sufriendo violencia, en sus centros educativos vinculada con algún tipo de amenazas, tentativas de homicidios, violencia basada en género, despojo y extorsión entre otro tipo de delitos.

Todas estas situaciones de riesgo generan que el docente tenga que desplazarse, salir huyendo y, en muchas ocasiones, vienen al Conadeh o se presentan a la Dirección Departamental de Educación para solicitar apoyo para un traslado como medida de autoprotección para salvaguardar su vida e integridad personal.

Causas de la violencia contra los docentes

En algunos casos los docentes son atacados por su labor como consejeros de alumnos en riesgo de reclutamiento forzado o por impartir clases en zonas de alta vulnerabilidad e incluso por reprobar a estudiantes cuyos padres simpatizan con estructuras criminales.

Los docentes están presenciando muchas situaciones de violencia que los hace tener que salir huyendo de su comunidad, incluso abandonar los centros educativos para proteger su vida, declaró Reyes.

Las quejas atendidas por el Conadeh, durante esta década, el 68% de los casos fueron presentadas por mujeres mientras que el 32% por hombres. Alrededor del 75% de los casos se concentran en 5 departamentos Francisco Morazán 29%, Cortés 17%, El Paraíso 17%, Olancho 7% y Choluteca 5%.

En el 41% de las quejas atendidas por el Conadeh los propios afectados mencionaron como sus principales agresores a personas desconocidas, también a miembros de estructuras criminales e incluso de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado.

Educadores enfrentan riesgos sistemáticos

Solo en el 2025, el Conadeh atendió 676 quejas por desplazamiento forzado de las cuales 59 que representan el 8.7% fueron presentadas por docentes que es el tercer grupo ocupacional más afectado.

Reyes alertó sobre el fuerte impacto en la salud mental de docentes y alumnos que van desde estrés, ansiedad, insomnio, diabetes e hipertensión, malestares que se agudizan por el miedo constante.

Es necesario que, en todos los centros educativos haya personal de psicología. Los niños están presentando problemas de salud mental por la violencia y por las realidades difíciles que enfrentan. El sistema educativo debe elevar sus estándares contratando personal de estas especialidades», señaló.

Hizo un llamado a construir una cultura de paz, de convivencia pacífica y de respeto de valores desde la casa, y pidió que la respuesta al docente desplazado sea integral no solo traslado, sino que con alternativas reales de protección.

Los docentes tienen que salir huyendo para proteger su vida. Necesitamos construir paz y valores desde la casa y las escuelas, concluyó Elsy Reyes. IR