Docentes en Choloma denuncian amenazas y piden apoyo ante creciente violencia escolar

Tegucigalpa – La directora municipal de Educación en Choloma, Antonia Gutiérrez, expresó su preocupación por el incremento de situaciones de violencia que afectan directamente a docentes en distintos centros educativos del municipio.

– Al menos cinco docentes han sido amenazados a muerte y trasladados a otros centros en Choloma.

Según relató la funcionaria magisterial, el temor entre maestros ha ido en aumento, especialmente ante casos donde padres de familia reaccionan de forma agresiva frente a medidas disciplinarias aplicadas a estudiantes.

La funcionaria detalló que recientemente se sostuvo una reunión con diversas organizaciones, entre ellas la Oficina Municipal de la Mujer, y autoridades de la alcaldía, con el objetivo de articular esfuerzos que permitan brindar acompañamiento y protección al magisterio.

En ese sentido, señaló que se busca establecer alianzas para atender problemáticas de seguridad, así como mejorar el clima escolar en los centros educativos de Choloma.

Gutiérrez enfatizó que los docentes no pueden enfrentar solos esta situación, por lo que hizo un llamado a los padres de familia a involucrarse activamente en la formación de sus hijos y colaborar en la prevención de la violencia. Asimismo, reveló que en algunos casos ha sido necesario reubicar maestros debido a amenazas, lo que evidencia la gravedad del contexto que se vive.

Las autoridades educativas reiteraron que se mantendrán en alerta ante cualquier denuncia del sector docente, al tiempo que insistieron en la importancia de la intervención institucional para salvaguardar la integridad de quienes forman a las nuevas generaciones en el municipio. JS