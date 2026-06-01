Docentes de “brazos caídos” y anuncian movilización nacional por reajuste salarial y pago retroactivo

Tegucigalpa- El magisterio hondureño anunció una jornada de protesta a nivel nacional que incluye paro de “brazos caídos” en centros educativos a partir de este lunes y una gran movilización en diferentes puntos del país, para exigir el reajuste salarial y el pago retroactivo adeudado por el Gobierno, mañana martes.

La medida fue confirmada por la presidenta del COLPROSUMAH, Gracce Rodríguez, quien señaló que la jornada de este día se desarrolla con suspensión parcial de actividades en los centros educativos, donde docentes realizan acciones internas como parte de la protesta.

La docente afirmó que el gremio ya definió la ruta de lucha a seguir en el marco de sus demandas, asegurando que existe inconformidad generalizada en el magisterio a nivel nacional.

“Mañana gran movilización del magisterio en todos los puntos estratégicos donde el magisterio va a hacerse sentir”, expresó Rodríguez, al tiempo que confirmó la participación de docentes en los 18 departamentos del país.

Sostuvo que las demandas han sido previamente planteadas a las autoridades educativas, financieras y al Congreso Nacional, asegurando que el presupuesto ya está aprobado y en ejecución en otras dependencias del Estado, por lo que exigen que también se cumplan los compromisos con el sector educación.

Asimismo, denunció incumplimientos en pagos previamente prometidos, incluyendo casos de programas y planillas específicas cuyos desembolsos no se han hecho efectivos.

El magisterio advirtió que la movilización forma parte de un plan de acción nacional coordinado por distintas organizaciones gremiales, y reiteró que continuarán las protestas hasta obtener respuestas concretas del Gobierno a sus demandas laborales y salariales.LB