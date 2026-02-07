Docentes convocan a asambleas informativas este lunes a nivel nacional

Tegucigalpa – Las organizaciones magisteriales convocaron a asambleas informativas y movilizaciones pacíficas a nivel nacional para este lunes 10 de febrero a partir de las 8:00 de la mañana.

– El magisterio vuelve a las protestas tras cuatro años de maridaje con el gobierno de Xiomara Castro.

Este sábado se conoció la divulgación de la convocatoria por parte del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma), Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (Colprosumah), Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh) y el Sindicato Profesional de Docentes de Honduras (Sinprodoh).

Los entes gremiales argumentan que la convocatoria a protestas se debe a la defensa de la estabilidad laboral y los derechos adquiridos a lo largo de los años.

La jornada de asambleas informativas y movilizaciones tienen como objetivos: defender la estabilidad laboral del magisterio, exigir el respeto a los nombramientos y procesos legales establecidos, rechazar cualquier acción que atente contra los derechos del gremio, mantener la unidad y la firmeza en la lucha por la dignidad.

De su parte, el coordinador nacional del Frente de Dignidad del Copemh, Wilmer Laínez, manifestó que lo que se reclama son derechos políticos que han sido vulnerados por los gobiernos entrantes.

Comentó que toda la base de docente exige su pago en el tiempo oportuno para poder sustentar y llevarlo a sus familias.

Laínez indicó que también se exige el reajuste salarial para dignificar la carrera y labor docente, la deuda histórica desde el 2011.

Lamentó que las organizaciones magisteriales han sido coparticipes de los gobiernos y han generado situaciones adversas.

El dirigente magisterial consideró como imprudente esta convocatoria porque el gobierno recién viene iniciando su gestión.

Acusó a estas organizaciones de estar cuatro años desvinculados de lavase magisterial y han sido coparticipes de hacer nombramientos fuera de la base legal del Estatuto del Docente y su reglamento, han permitido de la persecución del gobierno saliente a varios docentes que fueron intimidados, le suspendieron salarios, objeto de procedimientos administrativos y destituciones.

Crítico a la junta directiva saliente del Copemh de mantener una dictadura al tomar la decisión de romper la democracia en las elecciones internas e imponer a su sucesora.

Añadió que la actual junta directiva central del Copemh pretende sobrellevar esta situación con la misma cadena de autoritarismo montando coacción y persecución a los docentes que están en contra. AG