Docentes aseguran que centros educativos están listos para elecciones, pero piden los devuelvan en mismas condiciones

Tegucigalpa – El docente Marco Tulio Fúnez informó hoy que los centros educativos del país ya están listos para el proceso electoral del próximo domingo, pero pidió a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) que los devuelvan en las mismas condiciones.

“Así como se les entrega los centros educativos (bien cuidados) esperamos que los entreguen”, expresó el dirigente.

Explicó, que muchos de los centros educativos carecen de personal de aseo, por lo que pidió un especial tratamiento con la basura.

Solo se trata de una jornada, por lo que si todos se comportan, no deberían existir afectaciones a las instalaciones de un centro educativo, razonó.

En el caso de Tegucigalpa entre hoy y mañana se están realizando cierre de actividades, pero todos los centros educativos solicitados por el CNE ya están disponibles, refirió.

Insistió, que por el bien de la educación hondureña todos deben cuidar las instalaciones de los centros educativos durante la jornada electoral. (RO)