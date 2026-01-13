Doce muertos tras un deslizamiento de tierra por fuertes lluvias en el este de RD Congo

Kinsasa – Al menos doce personas murieron en deslizamientos de tierra provocados por fuertes lluvias caídas esta madrugada en Barutsi, aldea de la provincia de Kivu del Norte, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), informaron este martes a EFE las autoridades y un líder de la sociedad civil local.

“Por el momento, hemos recuperado doce cadáveres, entre ellos los de niños y miembros de una misma familia. Se trata de un balance preliminar y las labores de búsqueda continúan, organizadas por voluntarios”, dijo a EFE el presidente de la sociedad civil del territorio de Walikale (donde está Barutsi), Fiston Misona.

“El incidente ocurrió entre la una y las dos de la madrugada. Las lluvias provocaron deslizamientos de tierra que destruyeron el tramo de carretera que conecta el territorio de Walikale con la ciudad de Goma, situada a unos 102 kilómetros”, añadió Misona.

La previsión de nuevas lluvias ha generado preocupación entre la población local, que ha solicitado asistencia urgente, en particular a organizaciones humanitarias, ya que unas 21 personas permanecen desaparecidas.

Las tareas de rescate se ven dificultadas por la falta de medios y la inseguridad en la zona, que se encuentra parcialmente ocupada por rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23).

“No podemos pedir ayuda a los rebeldes que controlan la zona porque no tienen recursos. Corresponde al Gobierno central de Kinsasa, a través de sus socios humanitarios, brindarnos apoyo. La situación es extremadamente difícil”, subrayó Misona.

El administrador del territorio de Walikale, coronel Ado Lauren Kasongo, confirmó el suceso y aseguró a EFE que se prestará asistencia a los damnificados.

“Hemos sido informados de lo ocurrido y expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas. La ayuda de nuestros socios humanitarios llegará a la zona”, declaró Kasongo.

Además de las inclemencias climáticas, la población local también se ve afectada por los enfrentamientos entre el M23, que cuenta con apoyo de la vecina Ruanda (según la ONU y varios países occidentales) y las Fuerzas Armadas de RDC.

La violencia en el este congoleño se intensificó en diciembre pasado, con la captura de la estratégica ciudad de Uvira, en la vecina provincia de Kivu del Sur, por parte del M23.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto sostenido entre grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (MONUSCO). EFE