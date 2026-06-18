Doble femicidio sacude a Choluteca; asesinan a dos mujeres en barrio Las Colinas

Choluteca – Un doble femicidio se registró la noche del miércoles en el barrio Las Colinas, en el municipio de Choluteca, donde dos mujeres perdieron la vida tras ser atacadas a disparos por sujetos desconocidos.

De manera preliminar, las víctimas fueron identificadas como Cinthia Carolina Martínez, de 30 años de edad, y una menor de edad de nombre Tifany Aylin Rivera.

Según la información recabada por las autoridades, ambas se encontraban en el sector cuando fueron interceptadas por individuos que se conducían en motocicleta, quienes les dispararon en reiteradas ocasiones.

El hecho generó alarma entre los habitantes de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen e iniciar las primeras pesquisas.

Por su parte, personal del Ministerio Público realizó el levantamiento cadavérico y la recolección de evidencias que permitan esclarecer las circunstancias del ataque y dar con el paradero de los responsables.

Vecinos del barrio Las Colinas manifestaron su preocupación por el hecho violento y solicitaron un mayor despliegue policial en la zona para reforzar la seguridad y prevenir nuevos actos criminales.

De acuerdo con cifras del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, más de 125 mujeres han muerto de forma violenta en lo que va de 2026.

Las muertes de Martínez y Rivera significa que al menos cuatro mujeres fueron asesinadas en distintos puntos del país en menos de 48 horas. AD