DNVT sigue sin material para emitir licencias de conducir

Tegucigalpa – El titular Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Lenin Morell, admitió este martes que no hay material para emitir las licencias de conducir.

“Todavía no tenemos material, posiblemente unos dos meses más para tener material”, dijo el comisionado Morell.

El comisionado señaló que la DNVT no tiene suficiente material para atender la demanda y solicitud de permisos de conducir, pero que los usuarios siempre pueden hacer los trámites para obtener un recibo que le autorizar a circular con su vehículo.

Sostuvo que la prioridad es atender a mujeres embarazadas, personas de la tercera edad o con discapacidad, y los que tienen casos especiales como salir del país.

En otro tema, el jefe de la DNVT detalló que hay un alrededor de un millón 720 mil motocicletas registrados y circulan a nivel nacional.

Añadió que en los últimos cinco años, ingresaron al territorio hondureño 925 mil nuevas motocicletas que provocó un aumento en el parque vehicular.

Morell lamentó que muchos motociclistas adquieren estas unidades de transporte, pero no están certificados para conducirlas debido a ausencia de permiso de conducir, casco o chaleco. AG