DNVT reporta incremento de muertes por accidentes de tránsito

Tegucigalpa – La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informó que 37 personas más han fallecido en accidentes de tránsito en comparación con el mismo período del año pasado.

Por ese motivo el director de la DNVT, Lenin Morell, anunció el lanzamiento de una nueva campaña para promover la conducción responsable que incluirá distintas instituciones policiales y la intensificación de operativos a nivel nacional.

El funcionario señaló que el principal causante de la siniestralidad siempre es el factor humano, debido a conductas irresponsables como conducir sin licencia, bajo los efectos del alcohol o incumpliendo las normas de tránsito.

«Lastimosamente el hondureño no está entrando en conciencia y sigue cometiendo las mismas faltas al momento de conducir», expresó.

Morell añadió que la Policía mantiene operativos y sanciones contra conductores infractores en días recientes, que han dejado un saldo de más de 225 multas por manejar bajo los efectos del alcohol.

Por último, aseguró que ya se han remitido decenas de casos al Ministerio Público por homicidio y lesiones imprudentes derivadas de accidentes viales. AD