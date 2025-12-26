DNVT reporta 7 personas fallecidas entre 24 y 25 de diciembre

Tegucigalpa- La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) intensificó su operatividad a nivel nacional durante la temporada navideña con el objetivo de reducir los siniestros viales y las muertes producto de estos hechos; sin embargo, las autoridades lamentan que la ciudadanía continúe conduciendo de manera irresponsable, y solo en Navidad se reportan 7 personas fallecidas.

-Tránsito intensifica operativos navideños, pero lamenta la persistente irresponsabilidad vial.

–2025 cierra con un saldo trágico en las carreteras hondureñas: al menos 1,800 personas murieron y 17,000 accidentes se registraron este año, según la Dirección de Vialidad.

El inspector Aguilar informó que, pese a los constantes llamados de prevención difundidos a diario en distintos medios de comunicación, los resultados siguen siendo preocupantes. “Hemos realizado una gran cantidad de operativos en todo el país, pero lamentablemente las personas no acatan las recomendaciones”, señaló.

No obstante, el panorama se torna más alarmante al cierre de las celebraciones navideñas. Entre el 24 y 25 de diciembre, se reportaron al menos siete personas fallecidas como consecuencia de siniestros viales a nivel nacional.

De acuerdo con la DNVT, durante estas acciones se han decomisado más de 800 permisos de conducir, se ha sancionado a más de 50 personas por conducir bajo la ingesta de bebidas alcohólicas y se han decomisado numerosas motocicletas por diferentes faltas a la Ley de Tránsito.

El inspector Aguilar destacó que dos de los accidentes mortales registrados recientemente fueron provocados por conductores en estado de ebriedad, lo que calificó como “lamentable”, especialmente cuando el país está por cerrar el año 2025 con cifras trágicas derivadas de la irresponsabilidad al volante.

Uno de los casos más graves ocurrió la mañana de ayer en el anillo periférico, específicamente en el sector de La Cañada, donde un motociclista perdió la vida. Según el reporte preliminar, el responsable del hecho fue un joven de 21 años, quien conducía bajo los efectos del alcohol.

Ante esta situación, la DNVT hizo un llamado directo a los padres de familia. “Pedimos a los padres que orienten a sus hijos y les inculquen que no conduzcan bajo la ingesta de bebidas alcohólicas. Estas tragedias se pueden evitar”, concluyó el inspector Aguilar.LB