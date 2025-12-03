DNVT lanzará “Navidad Segura” este jueves en Tegucigalpa y anuncia operativos especiales

Tegucigalpa – El director de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), general José Adonay Hernández, informó que este jueves se realizará el lanzamiento oficial de la campaña “Navidad Segura” en el Parque La Libertad de Tegucigalpa, la cual posteriormente se presentará en el resto del país.

Hernández explicó que, como parte del plan de fin de año, en los próximos días comenzarán operativos especiales de alivio vial, debido al incremento de tráfico que caracteriza a la temporada decembrina.

Las acciones incluirán presencia policial en puntos críticos, regulación del tránsito y medidas para agilizar la circulación durante las horas de mayor afluencia.

Asimismo, el titular de la DNVT señaló que se ejecutarán controles para detectar conductores en estado de embriaguez, quienes se convierten en un peligro tanto para ellos mismos como para los demás usuarios de las vías.

Las autoridades recalcan que el objetivo es ordenar la circulación, reducir embotellamientos y mejorar la movilidad en las principales ciudades del país durante este período de alta demanda vehicular.

Hernández hizo un llamado a la población en general, especialmente a los conductores de vehículos particulares y de carga, para que realicen las revisiones mecánicas correspondientes antes de circular, con el fin de prevenir accidentes y fallas en la vía pública.

Finalmente, exhortó también a los peatones a cruzar únicamente cuando el semáforo lo indique o en los pasos de cebra, recordando que estos deben ser respetados por los conductores. LB