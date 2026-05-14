DNVT intensifica operativos para prevenir accidentes de tránsito en el Distrito Central

Tegucigalpa– La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informó que mantiene al menos 22 operativos simultáneos en Tegucigalpa y Comayagüela con el objetivo de evitar accidentes de tránsito.

El objetivo de estos procesos es verificar la documentación debida, uso de casco en el caso de los motociclistas y prevenir accidentes de tránsito.

De acuerdo con la DNVT, durante las primeras horas de los operativos se reportaron varias sanciones y motocicletas decomisadas.

El subcomisionado Yuri Espinal, explicó que en las acciones participan agentes de vialidad y de la Policía Preventiva. “Lo que queremos evitar son las muertes de tránsito”, expresó.

También recordó que continúa vigente la disposición que prohíbe que dos personas del sexo masculino se transporten en una misma motocicleta.

Espinal insistió en la importancia del uso del casco protector, al señalar que representa la principal medida de seguridad.

“Prácticamente el chasis en una motocicleta es el cuerpo humano”, manifestó el agente policial.

Las autoridades indicaron que los operativos se mantendrán durante todo el día y continuarán durante el fin de semana en distintos puntos de la capital.

Según datos de la institución vial, los accidentes constituyen la segunda causa de muertes violentas en el país, y 60% de conductores involucrados no cuentan con permiso de conducir. AD