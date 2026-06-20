DNVT impulsa nueva Ley de Tránsito con sanciones más severas 

Tegucigalpa – La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) confirmó que trabaja en una reforma integral a la actual Ley de Tránsito, con el objetivo de reducir la alta incidencia de accidentes en las carreteras hondureñas.

El director de la DNVT, el comisionado Lenín Morell Andino, explicó que la normativa vigente contempla límites de velocidad diferenciados según el tipo de vía y vehículo.

En el caso de los ejes carreteros, los vehículos pesados tienen permitido circular a una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora, mientras que otros automotores pueden hacerlo hasta 80 kilómetros por hora.

Según el funcionario, uno de los principales desafíos es la falta de tecnología para supervisar el cumplimiento de estos límites. Actualmente, la institución solo cuenta con radares manuales que permiten detectar infracciones en puntos específicos de las carreteras.

“Es importante apostar a la tecnología para ir buscando reducir los accidentes viales y asimismo la mortalidad vial”, señaló.

Morell también reconoció que las multas actuales resultan insuficientes para disuadir conductas de riesgo.

Explicó que una infracción grave por exceso de velocidad implica una sanción de apenas 600 lempiras, monto que considera bajo frente a la magnitud del problema.

En ese sentido, informó que ya existe un avance superior al 50 % en la elaboración de una nueva legislación que incluirá reglamentos específicos sobre control de velocidad, uso de alcoholímetros y otros mecanismos de seguridad vial.

La propuesta surge en medio del debate nacional sobre la siniestralidad vial, especialmente tras el accidente ocurrido recientemente en la cuesta de El Rodeo, en la carretera CA-5, donde perdieron la vida varios agentes policiales.

De acuerdo con el titular de la DNVT, la nueva normativa busca modernizar el sistema de tránsito del país y dotar a las autoridades de herramientas más efectivas. AD