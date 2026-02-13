DNVT habilita dos carriles adicionales en la carretera que conduce del oriente a la capital

Tegucigalpa – La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), habilitó este viernes dos carriles adicionales para aliviar el congestionamiento de vehículos en la carretera que conduce del oriente del país al municipio del Distrito Central.

Los dos carriles comienzan en el municipio de Tatumbla y se aplica en los horarios de mayor tráfico vial con dos carriles de ingreso y uno de retorno.

Esta medida se implementará bajo la supervisión y coordinación permanente de agentes de tránsito, quienes trabajarán para garantizar una circulación más fluida y segura.

La DNVT espera reducir de manera significativa los tiempos de desplazamiento y mejorar la experiencia de tránsito de los conductores que a diario utilizan esta carretera.

Solicitó a los conductores del transporte público y privado, así como a la ciudadanía en general que eviten estacionarse en lugares no permitidos, respete la señalización y las indicaciones de los agentes de tránsito, a fin de garantizar el impacto positivo de esta medida. AG