DNVT confirma exceso de velocidad como causa preliminar de accidente en Comayagua que dejó siete policías muertos

Tegucigalpa- Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) confirmaron que el exceso de velocidad en una curva descendente habría provocado el trágico accidente de tránsito ocurrido en el sector de El Rodeo, Comayagua, donde fallecieron siete agentes policiales y más de 20 resultaron heridos.

-El accidente en El Rodeo, Comayagua, dejó siete policías muertos y más de 20 heridos; la DNVT atribuye el hecho preliminarmente al exceso de velocidad en curva y exige reformas urgentes a la Ley de Tránsito y mayores controles vehiculares en el país.

El subcomisario del Sistema de Investigación de Accidentes de Tránsito de la DNVT, Darwin Hernández, explicó que el conductor de la grúa involucrada enfrentó una pendiente en una zona de curva a una velocidad no prudente, lo que provocó la pérdida de control del vehículo.

“Se trata de un vencimiento de la velocidad crítica de curva. Técnicamente, el vehículo ingresó a una velocidad superior a la permitida para esa condición vial, lo que ocasionó que volcara, se arrastrara y posteriormente colisionara con el autobús que venía en sentido contrario”, detalló.

A renglón seguido, Hernández señaló que este jueves un equipo técnico se ha trasladado a la zona del accidente para determinar la velocidad crítica de la curva y establecer con mayor precisión las condiciones en las que ocurrió el hecho.

Asimismo, indicó que el caso ya fue remitido al Ministerio Público, instancia deberá iniciar el proceso de investigación formal para determinar responsabilidades. “Será la Fiscalía la que deduzca y establezca el procedimiento a seguir”, agregó.

El funcionario reconoció la gravedad del hecho y afirmó que se requiere una actualización urgente de la legislación vial en el país. “Necesitamos una modificación a la Ley de Tránsito, que data de 2005. Han pasado 21 años sin cambios significativos, y la realidad vial ha cambiado completamente”, señaló.

De acuerdo con cifras preliminares, Honduras registra más de 900 muertes por accidentes de tránsito en lo que va del año, lo que representa un incremento en comparación con 2025, situación que preocupa a las autoridades. Van 40 muertes más que en el mismo periodo del año pasado, especificó el oficial.

Por su parte, el director de la DNVT, Lenin Morell, lamentó profundamente el accidente y reiteró la urgencia de fortalecer los controles de seguridad vehicular en el país. Señaló que actualmente no se cuenta con un sistema adecuado de revisión físico-técnica mecánica para verificar el estado real de los vehículos que circulan en las carreteras.

“En el país no tenemos un taller que permita verificar si la seguridad vehicular activa o pasiva está en condiciones adecuadas”, expresó.

En el ámbito social, la presidenta de la Asociación de Personas Fallecidas en Accidentes de Tránsito, Tatiana Uclés, cuestionó la falta de reacción de las autoridades ante la creciente tragedia vial en el país. “¿Qué tendrá que pasar? ¿Morir un diputado o un familiar de ellos para que actúen? Estamos esperando sentir más dolor”, expresó con indignación.

Mientras tanto, en la Unidad Departamental de la Policía en Danlí, continúan las velas y actos de duelo en honor a los siete agentes fallecidos. Entre flores, fotografías, guardias de honor y oraciones, familiares, compañeros y ciudadanos despiden a los uniformados caídos en cumplimiento del deber, mientras los cuerpos son trasladados a sus lugares de origen para su sepelio.LB