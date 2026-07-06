DNVT confirma escasez de material para licencias de conducir pese a anuncios de disponibilidad

Tegucigalpa – La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) reconoció que, aunque recientemente se informó sobre la supuesta disponibilidad de material, la institución aún enfrenta una limitación significativa para la emisión de licencias para conducir físicas.

El titular de la DNVT, Lenín Morell explicó que el abastecimiento actual es insuficiente para atender la demanda nacional para la impresión de los documentos.

Según el funcionario, el proceso se realiza de manera gradual y prioriza a los usuarios con mayor necesidad, como quienes tienen renovación pendiente o realizan el trámite por primera vez.

Sin embargo, advirtió que la normalización del servicio aún tomará varias semanas, y estimó que sería hasta agosto que podrían disponer de los insumos necesarios.

El comisionado agregó que la producción y distribución del material depende de procesos administrativos de licitación, lo que ha influido en la actual disponibilidad.

“Hay que recordar que esto es un proceso de licitación. Nosotros venimos trabajando con el material del año anterior, todavía este año no se ha recibido el material que corresponde”, señaló el titular de la DNVT.

Morell pidió paciencia a los ciudadanos que buscan obtener o renovar su licencia, los cuales serán llamados progresivamente conforme avance la entrega de material, mientras la institución opera con lo que tiene disponible. AD