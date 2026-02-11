DNVT anuncia sanciones a conductores de motocicletas que no porten chaleco reflectivo

Tegucigalpa – La Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), alertó que a partir de los próximos operativos de control vial se sancionará a los conductores de motocicletas que circulen sin portar el chaleco reflectivo reglamentario.

La medida tiene como objetivo principal fortalecer la seguridad vial y reducir los accidentes de tránsito, especialmente en horarios nocturnos o de baja visibilidad.

El uso del chaleco reflectivo permite que los motociclistas sean identificados con mayor facilidad por otros conductores, disminuyendo el riesgo de colisiones.

Cabe destacar que el uso de esta herramienta de seguridad es obligatorio según la normativa vigente y forma parte de las acciones preventivas impulsadas desde enero del presente año 2026 por la DNVT para proteger la vida de conductores y peatones.

El cumplimiento de esta norma no solo evita sanciones, sino que puede salvar vidas, mientras que el incumplimiento al artículo 99#28 de la ley, incurre en una falta menos grave que asciende al pago monetario de 400 lempiras.

La DNVT exhorta a todos los motociclistas a cumplir con esta disposición y para su verificación se tratarán ejecutando operativos de control de manera permanente en distintos puntos del país. JS