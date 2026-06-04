DNVT anuncia cierres viales por realización de la XXXVI Carrera Policial en Tegucigalpa

Tegucigalpa– La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), informó que el próximo sábado 6 de junio de 2026 se realizarán cierres temporales de calles y puntos de control vehicular en la capital debido a la celebración de la XXXVI Carrera Policial.

Según el comunicado, las restricciones viales estarán vigentes desde las 3:00 de la madrugada y permanecerán hasta la finalización de la actividad deportiva, que recorrerá distintos sectores de Tegucigalpa desde la colonia 21 de Octubre hasta las instalaciones de la Secretaría de Seguridad.

Las autoridades explicaron que la medida tiene como objetivo garantizar la seguridad de los participantes, conductores y peatones durante el desarrollo del evento.

Entre los puntos donde se establecerán cierres y controles vehiculares figuran La Sula, la intersección del bulevar Centroamérica hacia El Anillo Periférico, el desvío hacia La Cañada, Texaco Nuevo Mundo, la intersección hacia Calpules, Villa Rápida, El Guanacaste, Zompopo, la intersección del bulevar Comunidad Europea, Plaza Las Hadas, La Colonia, el desvío de Las Uvas hacia El Anillo, Casa Campo, Roble Oeste, Los Eucaliptos, La Texaco, Los Laureles y Campo Marte.

Asimismo, la DNVT habilitará áreas de estacionamiento para los asistentes y participantes en Econo Rent a Car, ubicado en el sector de La Cañada, y en Campo Parada Marte, en el desvío hacia Mateo.

La institución hizo un llamado a la ciudadanía para que tome las medidas preventivas necesarias, planifique con anticipación sus desplazamientos y utilice rutas alternas con el fin de evitar retrasos y congestionamientos vehiculares.

De igual manera, recomendó atender las indicaciones de los agentes de vialidad que estarán desplegados en distintos puntos de la ciudad para facilitar la circulación y garantizar el desarrollo seguro de la carrera.

La XXXVI Carrera Policial es una de las actividades deportivas tradicionales organizadas por la Policía Nacional y reúne cada año a miembros de la institución, atletas y ciudadanos que participan en una jornada de convivencia y promoción de la actividad física. IR