DNVT amenaza con endurecer las penas a conductores ebrios

Tegucigalpa – El titular de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Lenin Andino, amenazó este martes que se endurecerá las penas a personas que conducen en estado de ebriedad.

“Estamos buscando cómo ser más drásticos en estas sanciones. A veces tenemos que tomar otro tipo de medidas como retener más tiempo el vehículo hasta que la persona se presente o paga la falta”, dijo el director de la DNVT.

Contó que solo en Semana Santa se sancionaron a más de 250 personas por conducir bajo efectos de haber ingerido alcohol.

Asimismo, contabilizó que alrededor de 490 personas han fallecido en accidentes de tránsito en el presente año.

Señaló que las personas que conducen en estado de ebriedad, son quienes principalmente causan los accidentes viales ya que manejan a exceso de velocidad y no respetan las señales de tránsito.

Andino lamentó que muchas personas con licencias de conducir suspendidas siguen conduciendo, desobedeciendo la ley, y que estas situaciones han provocado que se busquen medidas o procedimientos más drásticos.

El comisionado clamó a las personas que conducen vehículo que respeten las normas de tránsito para beneficio de los acompañantes y terceros sujetos. AG