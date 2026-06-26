DNPA realiza incineración de 22 kilos de cocaína en la capital hondureña

Tegucigalpa – Agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), realizaron este viernes la destrucción de evidencia decomisada durante distintas operaciones ejecutadas a nivel nacional.

El procedimiento se realizó en las instalaciones de la Policía Militar del Orden Público cumpliendo con los protocolos establecidos por la normativa vigente y bajo las medidas de seguridad correspondientes, garantizando la correcta disposición de las sustancias y materiales incautados.

Entre el material destruido se encontraban 22 kilos de cocaína, de los cuales 20 kilos fueron decomisados mediante una operación dirigida contra la estructura criminal “Los Monges”, así como seis frascos plásticos que contenían líquido verde identificado como “acelerante tipo hidrocarburo” y cuatro bolsas de polvo blanco.

La actividad de incineración de droga contó con la participación y supervisión del Ministerio Público, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), personal de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), y Cuerpo de Bomberos. (RO)