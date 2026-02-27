DNPA incinera 140 kilos de cocaína en la capital

Tegucigalpa – Agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), llevó a cabo la incineración de 140 kilos de cocaína, como parte del procedimiento legal correspondiente tras su decomiso en distintas operaciones.

Del total destruido, 10 kilos de cocaína fueron incautados el pasado 16 de enero en una embarcación de nombre CMA CGM PLATON, tipo Buque conteiner, durante una operación desarrollada en las instalaciones del muelle de cabotaje de Puerto Cortés. Esta acción fue ejecutada por equipos de la DNPA y dirigida técnica y jurídicamente por fiscales de la Sección de Investigaciones Sensitivas (SIS), del Ministerio Público.

Asimismo, los 130 kilos fueron decomisados en conjunto con agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), en el punto fijo La Corteza, municipio de El Triunfo, en una operación en la que además se logró la detención de tres personas vinculadas al ilícito.

La destrucción del estupefaciente se realizó en las instalaciones de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), cumpliendo estrictamente los protocolos establecidos por la normativa vigente y bajo las medidas de seguridad requeridas.