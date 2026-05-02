DNPA decomisa 70 kilos de presunta cocaína y detiene a un sujeto en Olancho

Juticalpa – La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) ejecutó una operación de vigilancia y seguimiento que permitió la detención de un hombre de 29 años, vinculado al presunto delito de tráfico de drogas que derivó en el decomiso de 70 kilos de cocaína.

La acción operativa se desarrolló en la aldea Telica, municipio de Juticalpa, departamento de Olancho, mediante una coordinación entre unidades policiales especializadas, como la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, como parte de las estrategias de combate frontal al narcotráfico.

Como resultado, se logró neutralizar un fuerte cargamento de supuesto clorhidrato de cocaína, valorado en aproximadamente 20 millones de lempiras en el mercado de consumo.

Durante el procedimiento, efectivos antidrogas requirieron a un sospechoso que se conducía en un vehículo tipo pickup, el cual fue inspeccionado, encontrándose en su interior una considerable cantidad de supuesta droga lista para su distribución.

En total, se decomisaron 70 kilos de supuesto clorhidrato de cocaína, los cuales iban ocultos en el automotor tipo pickup, marca Toyota, color gris oscuro.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en la ciudad de Tegucigalpa, junto con la evidencia decomisada, para continuar con el debido proceso legal conforme a ley. JS